美國、印度簽署協議 加強潔淨能源關鍵礦物供應鏈合作

美國商務部今天透過聲明表示，美國和印度將在對潔淨能源技術至關重要的關鍵礦物供應鏈上展開合作。

法新社報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）今天在美國華府會晤，簽署協議「擴大並多樣化」關鍵礦物供應鏈。

聲明指出，這份合作備忘錄的目的在於增加關鍵礦物產業的韌性。

聲明還說，美印雙方也將設法促進「美國與印度關鍵礦物探勘、開採、加工和精煉、回收再利用方面的商業發展」。

鑑於稀土元素和礦物在電動車電池等潔淨能源技術的應用，這類礦物的重要性與日俱增。

但美國即將面臨電動車需求預測所帶來的供應缺口挑戰。

中國在關鍵礦物供應鏈中處於主導地位。

美國和印度今天也承諾要在半導體領域加強合作。

戈雅在社群媒體平台X上發文表示：「我們將繼續擴展新合作領域，並透過利用美印貿易和商業夥伴關係的龐大機會，強化現有合作。」