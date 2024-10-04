以色列揚言報復伊朗飛彈攻擊 石油危機恐釀油價飆漲20美元

高盛表示，若以色列的報復行動重創伊朗的原油生產，油價可能每桶飆漲20美元（約新台幣640.7元）。

繼3日勁揚約5%後，美國原油期貨價格4日再度走高，市場擔心以色列可能攻擊伊朗的石油產業，以報復德黑蘭當局本周的飛彈攻擊。

高盛全球大宗商品研究部門共同主管史楚溫（Daan Struyven）說：「如果伊朗產量持續減少100萬桶／日，明年的油價高峰將是每桶漲約20美元。」

他表示，這是假設石油輸出國家組織及其盟友（OPEC+）並未增產以因應這場危機。若沙烏地阿拉伯和阿聯等主要OPEC+成員國抵銷部分減損的產量，油價的漲勢可能略低於每桶10美元。

產業觀察家在最近幾天紛紛敲響警鐘，警告供應面臨真正威脅。如果伊朗的石油基礎設施成為以色列的攻擊目標，估計4%的世界原油供應可能岌岌可危。

MST Marquee資深能源分析師卡沃尼奇認為，經手伊朗90%原油出口的哈格島有可能成為目標，更大的擔憂是這是更廣泛衝突的開端，可能會影響荷莫茲海峽的航行安全。

惠譽解決方案旗下研究機構BMI在2日發布的報告說，如果爆發全面戰爭，布蘭特原油價格可能會飆升至每桶100美元，一旦荷莫茲海峽關閉，油價可能漲至每桶150美元、甚至更高。