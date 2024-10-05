投資大馬房產首選「蛋黃區」？專家拆解馬來西亞房市潛力及交易政策

隨著東協經濟起飛，台灣人也把海外置產眼光投向馬來西亞，近來詢問當熱絡，然而馬來西亞有何投資潛力，又有哪些注意事項必須停看聽？《遠見》邀請在馬來西亞曾派駐多年的房地產仲介專家、臺馬國際地產創辦人張書瑋為讀者畫重點。

台灣人往海外投資買房，目光也漸漸轉向崛起的東協，其中馬來西亞房地產雖漲幅溫和平穩，但因相對總價低，對外國人政策友善等利多加持，不少竹科族群，甚至是首購族也興致勃勃。然而，對於馬來西亞房地產市場的潛力和相關注意事項，《遠見》也特地訪問專家給與幾項建議與提醒。

臺馬國際地產創辦人張書瑋，曾任國內房仲龍頭總經理室經理，規劃數百家分店服務流程，2015年外派、移居馬來西亞吉隆坡開業，在大馬從事預售屋買賣及物業管理、二手房租賃與買賣等仲介服務，現在也經常來往兩地，對於房地產趨勢有敏銳觀察及洞見。

相較曼谷、柬埔寨，吉隆坡房價仍低

馬來西亞華人約占兩成，6至700萬人，估算在大馬置產的台灣人約有7000至8000戶，張書瑋分析，台人投資的主要地點包括吉隆坡、柔佛以及檳城。柔佛因鄰近新加坡，早期吸引不少臺灣投資者，而吉隆坡則因為經濟發展與政府推動的新政策逐漸成為焦點。

由於馬來西亞的房價，相對於其他東南亞城市（如曼谷、柬埔寨等）較低，這成為吸引外國投資者的重要原因。台灣投資者往往選擇城市中的「蛋黃區」，如台北101大樓所在的信義區、東區等，這也反映在其投資吉隆坡的一級商業區偏好。

但若只是投資非自住，吉隆坡的一級商業戰區未必是最佳選擇。相較之下，當地外商白領及華人偏好居住的社區聚落，尤其是鄰近國際學校的物件，反而較受青睞。

而近期，中美角力、供應鏈移轉等地緣政治的變化，也是推動台灣人投資海外房地產的重要因素。張書瑋表示，由於兩岸關係緊張，部分台灣投資者將資金和家庭轉移到馬來西亞，以尋求資產和生活的避險方案，為此他過去一年每逢周末總是台北、新竹兩地跑，接到不少來自竹科園區科技新貴置產的熱切詢問，甚至還有從前未見的首購族，因為台灣房價攀升而把目光轉到海外，總價約1000萬就能在首都圈買到條件不錯的房產。

只是，馬來西亞的經濟有何潛力？

過去十年，馬來西亞處於「中等收入陷阱」，GDP增長徘徊在每年1萬至1.1萬美元左右（31.8萬至35萬新台幣間）。但隨著未來幾年，馬來西亞政府推動低碳經濟和新興產業，以提高國民收入，吸引更多外國投資者，馬來西亞有望因為高科技產業（如半導體、AI、雲端產業）的進駐而改變經濟結構，增加投資潛力。

科技產業驅動馬來西亞房價漲

這些變化可能進一步促進房市需求，目前馬來西亞房價年均漲幅溫和介於5至6％間。張書瑋觀察，已經有非常多的科技數位產業鏈逐漸成型，未來幾年在政策推進下，將全力朝高科技領域邁進，雖不若台灣作最前段的、最賺錢的科技前沿產業，但對於整體產業轉型將會增速。

那麼，對於外國投資者而言，對於馬來西亞當局政策有何要注意的地方呢？張書瑋說，馬來西亞的房地產政策對外國人友好，但有些地區對外國購房者有價格限制，要求最低購買金額。他解釋，這主要是為了保護當地國民，希望外國投資者不要跟一般市民去搶平價的住房，而門檻依地區而有所不同，就吉隆坡而言，目前買房的門檻是100萬令吉，換算台幣約700多萬，另外，也有一些區域要求更高的資金門檻。

他指出，第二家園政策是吸引外國投資者的亮點，提供長期居住簽證（5年、15年或20年），可多次進出馬來西亞，並允許家庭成員一同申請。然而，這並非永久居留權或移民簽證。但相對於其他國家已經相對友善，也是在地緣政治風險夾雜下，不少潛在投資者考量的要素。

大馬房產交易操作類似英美法系

張書瑋表示，隨著東協經濟熱絡，也吸引不少廠商來台灣開馬來西亞房地產的說明會，但他提醒，台灣人在馬來西亞投資房地產，也必須注意法律風險。馬來西亞的房產交易通常涉及雙方律師，類似英美法系的操作，對台灣投資者而言可能不習慣，對此，必須諮詢專業人士的協助和深入了解當地法規，以確保交易安全。

「雖然台灣內政部對海外房產投資有嚴格的規範，但購買者還是要謹慎選擇合法的代銷渠道，避免因海外代理商未受監管而引發糾紛。」張書瑋強調，買方必須確認匯進的帳戶，是當地銀行的履約保證帳戶，在雙方權利義務履行後才會撥款。

整體來說，馬來西亞房地產市場雖具有潛力，但交易拍板前也必須停看聽，尤其在交易完成後，還要注意後續的房產維護及管理，作好相關準備，才能少繳冤枉學費。

（本文出自2024.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）