面臨併購挑戰之際 日本小7母公司傳有意出售旗下超市事業

連鎖便利商店7-Eleven的日本營運商Seven & i控股公司，在面臨加拿大同業Alimentation Couche-Tard的併購挑戰之際，現在希望重整集團結構。知情人士透露， Seven & i 已在接洽可能的買家，尋求出售旗下的伊藤洋華堂（Ito Yokado）超市商場。

彭博資訊報導，Seven & i已接觸私募基金和其他機構，洽談出售其超市事業群下的多個事業。知情人士指出，以息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的六到八倍計算，出售這些事業的交易額可達到3,200億-4,300億日圓（22億-29億美元）。討論還在初期階段，最終仍可能破局，或是Seven & i 會保留少數股權。

Seven & i 出售超市商場等資產，是要更聚焦於便利商店事業。Seven & i在拒絕Couche-Tard的收購要約後，需要證明自己有更高的估值，而Couche-Tard出價太低。

一位Seven & i代表說，目前沒有相關可宣布的事，還沒有任何決定。

除了伊藤洋華堂，銀行事業Seven Bank也是Seven & i這波想要出售的主要事業體。

Seven & i的超市事業在截至今年2月的全年營業利益135億日圓，相較於Seven & i 海外便利商店的3,016億日圓獲利、或日本國內的2,505億日圓獲利，都明顯遜色。摩根大通分析師8月的研究報告顯示，Seven & i 的超市事業價值約在2,324億日圓。