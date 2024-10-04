美經濟出現新危機 中東和颶風深具破壞力 油價最糟恐飆高逾1倍

美國經濟才剛擺脫硬著陸的陰影，又出現深具破壞力的潛在新危機：東南部的許多州要面對颶風海倫留下的滿目瘡痍，災損估計超過1,000億美元；更要緊的是中東緊張局勢急速升溫，油價前景看漲；所幸可能衝擊供應鏈的港口工人罷工三天後在周四喊停。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員Joseph E. Gagnon表示，大選前出現了新的不確定性，如果中東衝突導致石油供應中斷，或港口無法運作，都會造成通膨。

石油供應中斷的最糟情況，可能類似於1973年阿拉伯石油禁運，石油供應每日減少800萬桶，推升油價飆高到每桶157美元。

經濟學家正密切關注以色列會如何報復伊朗周二的飛彈空襲。摩根大通的首席美國經濟學家Michael Feroli表示：「衝突被控制在中東地區的話，對美國經濟的主要衝擊很可能是透過能源價格傳導。」

Capital Economics的分析師指出，伊朗石油僅占全球供應的4%，但產量中斷可能嚴重影響價格。石油運輸要道荷姆玆海峽如果被封鎖，影響將擴大。但他們說，油價要從目前的大約75美元上漲到90美元，聯準會才會開始擔心通膨。

另外，颶風帶來超過40兆加侖的降雨量，根據AccuWeather的資料，造成的破壞和經濟損失可能在1,450億至1,600 億美元間，也將影響阿拉巴馬、南卡羅萊納、北卡羅萊納、喬治亞、佛羅里達、維吉尼亞和田納西州等州的消費者支出。

政府收入也可能短暫減少。美國國稅局（IRS）給了颶風受創區的企業和個人額外時間繳稅。

儘管風暴對整體經濟產值的影響通常不大，但供應鏈有裂縫則是另一回事，美國東部和墨西哥灣沿岸港口的45,000名工人周二開始罷工，但在港口營運商開出優厚的條件後（據傳是同意六年內加薪62%），同意返回工作崗位。

Pantheon Macroeconomics的經濟學家Samuel Tombs與Oliver Allen表示，供應鏈有足夠的彈性，罷工幾天對美國經濟的影響可以忽略不計。2002年和2015年美西港口工人的短暫罷工就沒有造成明顯影響。