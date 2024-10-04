達成臨時協議 美國碼頭工人同意暫停罷工至1月15日

代表美東和墨西哥灣沿岸港口4.5萬名罷工碼頭工人的國際碼頭工人協會今天達成協議，暫停為期3天的罷工，並將現有合約展延到明年1月15日，讓勞資雙方有時間談判新合約。

美聯社報導，國際碼頭工人協會（ILA）將立即恢復工作。工會和港口營運商在聯合聲明中表示，在工會和代表港口與航運公司的美國海運聯盟（U.S.Maritime Alliance）就工資達成臨時協議後，罷工暫時結束。

不願透露姓名的知情人士表示，港口營運商將6年內薪資漲幅從約50%提高到62%。任何加薪都必須得到工會成員批准，這是批准最終合約的其中一環。

美國海運聯盟與國際碼頭工人協會之間的主合約到期後，從緬因州到德州36個港口碼頭工人1日早上就薪資和自動化進行罷工抗議。此次罷工正值這些假日購物季的高峰期，這些港口處理進出美國船隻約一半的貨物。

如果罷工持續超過幾週，就會升高商店貨架上商品短缺的風險。不過，大多數零售商因預期碼頭工人將罷工，已提前備貨或發貨。

美國總統拜登在聲明讚揚雙方「出於愛國情操採取行動，重新開放我們的港口，並確保為颶風海倫（Hurricane Helene）災後恢復和重建工作提供關鍵物資」。

拜登表示，集體談判「對於從中到外、自下而上建立更強大的經濟至關重要」。