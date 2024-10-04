瑞銀提3理由看多黃金 估明年第3季價格上看2900美元
國際金價屢創新高，瑞銀CIO今天指出，因美債收益率下滑、珠寶季節性需求與全球央行持續購入黃金等3因素，續看好黃金價格走勢，估今年底每盎司漲至2750美元，2025年第3季更上看每盎司2900美元。
全球地緣衝突加劇、美元利率和美國10年期公債殖利率下跌，金價於9月24日再創新高，升至每盎司2670美元。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿表示，因全球地緣衝突加劇、美元利率和美國10年期公債殖利率下跌，金價於9月24日再創新高，漲至每盎司2670美元，升破原本對今年底每盎司2600美元的目標價。
瑞銀分析，考慮到今年美國大選的不確定性和黃金ETF持續流入，仍看好黃金表現，並上調年底金價預測至每盎司2750美元。
瑞銀也同步調升2025年的金價預期，估明年年中為每盎司2850美元，9月底更看漲至每盎司2900美元。
瑞銀指出看多黃金表現有3理由，第1為美債實際收益率下滑將帶動黃金的投資需求；再來是珠寶將出現季節性需求，以及全球央行仍持續購買黃金。
瑞銀補充，考慮黃金的強勢漲幅，短期不排除金價可能進行整理，但今年回跌均為時短暫，幅度也不深。
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