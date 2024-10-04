快訊

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

基隆天外天焚化爐崩山！10餘垃圾車陷落 先搶救大型機具

加碼投資日本？巴菲特波克夏再發日圓債傳有七種天期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏董事長兼執行長「股神」巴菲特。 美聯社
波克夏董事長兼執行長「股神」巴菲特。 美聯社

「股神」巴菲特波克夏公司已向投資人徵詢意願，準備今年第二度發行日圓債券，此時正好是日本銀行（央行）短期內再升息的機率消退之際。

要求不具名的知情人士向彭博資訊透露，波克夏考慮發行七種日圓債，其中包括30年期債。初期發出的指引說，這些債券高於中期利率交換合約的利差大約95個基點。

巴菲特的籌資計畫一向受到股市投資人的高度關注，因為巴菲特曾經運用在債市籌到的日圓資金，購買日本上市公司股票。他投資的日本大商社，便是今年日經225指數能創下歷史新高的推手。

日本公司債與公債的殖利率，現在均因為日銀轉向鴿派而下跌。日本新任首相石破茂上台後，有了異於平常的動作，公開表明顯然是對日銀的政策指導，說出「日本經濟對再升息還沒準備好」的評語，市場的對日銀的升值預期因而大轉向。

根據彭博彙整的資料，日本公司債殖利率現已由7月底時大約1.07%的近期高點，跌至0.92%左右。同期間做為指標的10年期日本公債殖利率下跌17.5個基點至0.87%。

巴菲特 日本經濟 波克夏

延伸閱讀

石破茂表明和日銀總裁立場一致 說法又再反覆

首相石破茂釋鴿派訊號 日圓續貶…利差交易回來了

日本新政府 恐將衝擊美日安保

巴菲特賣不停 再賣美銀3.38億美元股票 持股占比降至10.2%

相關新聞

加碼投資日本？巴菲特波克夏再發日圓債傳有七種天期

「股神」巴菲特的波克夏公司已向投資人徵詢意願，準備今年第二度發行日圓債券，此時正好是日本銀行（央行）短期內再升息的機率消...

美國碼頭工人停止罷工 亞洲航運股全倒

美國東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人同意暫停罷工，讓原本以為會歹戲拖棚的投資人大感意外。亞洲航運股周五全面大跌。

石破茂表明和日銀總裁立場一致 說法又再反覆

日本首相石破茂有意向外界陳明，自己並未就利率政策向日本銀行（央行）施壓，他表示贊同日本銀行（央行）總裁植田和男的觀點，即...

Fed古斯比：未來一年 利率必須下降「很多」

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）周四重申，未來一年利率需要下降「很多」，來因應美國經濟降溫。他...

美國經濟可望軟著陸 是因鮑爾運氣好、還是做得好？

美國經濟距離軟著陸愈來愈近，聯準會（Fed）主席鮑爾的表現因而備受讚譽。但鮑爾究竟是運氣好，還是做得好？

國際油價狂漲 伊朗能源設施恐遭以報復攻擊 銅金回落

國際油價周四飆漲，市場預料以色列可能將襲擊石油設施列為報復伊朗的手段。金價走低，倫敦銅價也跌，回吐此前由中國大陸刺激計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。