加碼投資日本？巴菲特波克夏再發日圓債傳有七種天期
「股神」巴菲特的波克夏公司已向投資人徵詢意願，準備今年第二度發行日圓債券，此時正好是日本銀行（央行）短期內再升息的機率消退之際。
要求不具名的知情人士向彭博資訊透露，波克夏考慮發行七種日圓債，其中包括30年期債。初期發出的指引說，這些債券高於中期利率交換合約的利差大約95個基點。
巴菲特的籌資計畫一向受到股市投資人的高度關注，因為巴菲特曾經運用在債市籌到的日圓資金，購買日本上市公司股票。他投資的日本大商社，便是今年日經225指數能創下歷史新高的推手。
日本公司債與公債的殖利率，現在均因為日銀轉向鴿派而下跌。日本新任首相石破茂上台後，有了異於平常的動作，公開表明顯然是對日銀的政策指導，說出「日本經濟對再升息還沒準備好」的評語，市場的對日銀的升值預期因而大轉向。
根據彭博彙整的資料，日本公司債殖利率現已由7月底時大約1.07%的近期高點，跌至0.92%左右。同期間做為指標的10年期日本公債殖利率下跌17.5個基點至0.87%。
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