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美國碼頭工人停止罷工 亞洲航運股全倒

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美東港口罷工意外提前落幕。路透
美東港口罷工意外提前落幕。路透

美國東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人同意暫停罷工，讓原本以為會歹戲拖棚的投資人大感意外。亞洲航運股周五全面大跌。

日本川崎汽船一度崩跌13%，商船三井則下跌超過9%。在南韓，世騰泛洋下跌5.5%，韓國航運也跌勢。香港上市的中遠海運早盤暴跌超過12%。

在台北，長榮（2303）、萬海（2615）、陽明海運（2609）跌幅在8.8%至10%跌停之間。

東京水戶證券公司分析師堀剛志表示，「市場一直以為貨櫃航運市場會因罷工持續而上漲」。罷工暫停休兵井同「希望破滅，做短的交易者已經開始逆轉交易」。

代表工人的工會周四發布聲明中表示，美國碼頭工人已同意在和雇主繼續就新合約進行集體談判的同時，重新恢復貨櫃作業。

愛澤證券基金經理人Ikuo Matishui表示，原本指望航運公司業績改善的人正在賣股票。「但地緣政治風險不太可能減弱，運費也不太可能過度下跌。如果股價下跌，著眼於股息收益的投資人可能會買進。」

工人 碼頭 罷工

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