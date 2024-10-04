Fed古斯比：未來一年 利率必須下降「很多」

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）周四重申，未來一年利率需要下降「很多」，來因應美國經濟降溫。他強調，美國聯準會（Fed）的注意焦點，已經由通膨擴展到就業市場。他希望避免目前在4.2%的失業率進一步上升。

古斯比周四（3日）接受芝加哥公共廣播電台WBEZ訪談時表示，美國的「通貨膨脹正在下降，接近目標，失業率已經上升；就業市場基本上處於我們想要的狀態」，「未來12個月，利率需要下降很多。」

美國聯準會決策官員上個月調降利率50個基點（2碼），是自新冠疫情升息以來，首次降息。降息幅度較平常更大，代表了要促進勞動市場；近幾個月，雇用的速度放緩下來。兩年前飆到40年高點的通膨，現在明顯冷卻，靠近了聯準會的2%目標。

現在Fed觀察家將目光轉至聯準會11月的利率決策會議，根據上個月會議後公布的預測，官員們在今年剩下的兩次利率會議，傾向進行幅度較小的25個基點降息，實際行動會如何取決於美國經濟情勢的演進。今（4）日將公布的勞力市場報告，將會為目前勞動力市場的健康狀況，提供更多線索。

古斯比在訪談時還未知美國碼頭工人已同意復工，他提到，零售商和製造商有大約兩周的庫存，罷工超過這個時間將開始對經濟產生更大的影響。所幸周四稍晚，傳來東岸港口碼頭工人因資方願意將薪資再調高而結束這次罷工。