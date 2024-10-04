國際油價狂漲 伊朗能源設施恐遭以報復攻擊 銅金回落

國際油價周四飆漲，市場預料以色列可能將襲擊石油設施列為報復伊朗的手段。金價走低，倫敦銅價也跌，回吐此前由中國大陸刺激計畫推升的部分漲幅。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

WIT飆漲逾5%

美國總統拜登被問到是否會支持以色列打擊伊朗石油設施時回應說，「我們正在討論那個」問題。美國國防部發言人表示，美國正試圖了解以色列可能會做出什麼樣的回應」。

CIBC Private Wealth 的高級能源交易員Rebecca Babin說，「能源基礎設施現在被視為潛在目標本身並不完全令市場感到意外，但聽到拜登這麼說就讓這種可能性更接近現實了」，「對於以色列是否真會針對石油設施一直存在一些懷疑，這主要是由於拜登政府的影響力，因為他們在即將到來的大選前熱衷於保持油價穩定」。

花旗集團包括Francesco Martoccia在內的分析師周三發布報告說，以色列對伊朗出口能力重大打擊可能導致市場日供應減少150萬桶。他們認為，如果以色列襲擊小型基礎設施（如下游資產），則產量損失可能會在30萬至45萬桶。

11月交割的WTI合約上漲5.1%至每桶73.71美元； 12月交割的布倫特合約上漲5%至77.62美元。

銅價回落

倫敦銅價下跌，回吐了中大陸國刺激計畫推升的部分漲幅。

恒生中國企業指數連漲13天之後，盤中一度下跌近5%，表明投資人對刺激政策的熱情可能正在消退。由於為期一周的國定假日，中國內地市場休市至下周一。

LME銅期貨下跌2.2%，報每噸9866美元；LME鎳期貨大跌3.1%，報17589美元。

金價下跌

黃金下跌，受制於美元走強，此前交易員押注日本和英國央行本月會轉向更鴿派的立場。

金價一度下跌0.8%，至每英兩2,638.47美元，隨後收復部分失地。

美東時間下午5點，黃金現貨下跌0.1%，報每英兩2655.89美元；白銀現貨上漲0.6%，報32.017美元。