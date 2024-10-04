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美碼頭工人與營運商達成協議 傳加薪62%結束罷工

中央社／ 紐約/華盛頓3日綜合外電報導

國際碼頭工人協會與美國海運聯盟今天表示，美國碼頭工人與港口營運商已達成暫時協議，將立即終止導致美國東岸與墨西哥灣沿岸海運停擺的3天罷工。

熟知內情的消息人士告訴路透社，暫時協議的內容是6年內加薪約62%。國際碼頭工人協會（InternationalLongshoremen's Association, ILA）先前要求加薪幅度77%；美國海運聯盟（United States Maritime Alliance,USMX）則提議近50%。

國際碼頭工人協會與美國海運聯盟在聲明中表示，他們將把主合約延長至2025年1月15日，屆時再回到談桌協商所有未決議題。

聲明提到：「立即生效，所有目前的罷工行動將停止，主合約涵蓋的所有工作將恢復。」

工人 碼頭 美國

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