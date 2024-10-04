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台積電ADR隨輝達上漲2.1% 較台北交易溢價17.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（3日）上漲2.4%，收在179.48美元，連續二日上漲，較台北交易溢價17.7%。

費城半導體指數上漲0.5%，輝達（NVIDIA）大漲3.4%，執行長黃仁勳接受CNBC訪問時表示，Blackwell晶片正在滿載生產，「需求達到了瘋狂程度」。

美國股市周四收低，周五公布美國就業報告之前，投資人對中東日益加劇的衝突保持警覺。

道瓊工業指數下跌184.93點，跌幅0.4%，至42,011.59點；標普500指數下跌9.58點，跌幅0.2%，至5,699.96點；那斯達克綜合指數下跌6.65點，跌幅0.04%，至17,918.48點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 154.54 +0.3 151.50 2.00

中華電 CHT 123.28 -1.23 126.00 -2.16

台積電 TSM 1,143.75 +2.09 972.00 17.67

聯電 UMC 52.83 0.00 53.70 -1.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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