40歲祖克柏首登全球第二大富豪 因押注元宇宙推動Meta股價漲
隨著Meta Platforms的股價持續攀升，現年40歲的共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）財富大增，他的排名在周四上升四位，超越了貝佐斯（Jeff Bezos），首度成為全球第二大富豪。
根據彭博億萬富豪指數，祖克柏對元宇宙的押注，起初看起來是大失策，卻在最近幾個月獲得回報，將他的淨值推高到2,062億美元，這比亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯多出11億美元，較特斯拉（Tesla）執行長馬斯克少了近500億美元。
自Meta公布第2季銷售優於預期，並宣稱將開發AI聊天機器人所需的大型語言模型後，股價已大漲23%。該股周四收在歷史新高的582.77美元。
祖克柏擁有Meta的13%股份，今年迄今，他的財富增長780億美元，增幅在彭博億萬富豪指數追蹤的全球前500位富豪裡是最大的。
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