美股三大指數收低 觀望就業和中東局勢 輝達率費半上漲

美國股市周四收低，周五公布美國就業報告之前，投資者人對中東日益加劇的衝突保持警覺。

道瓊工業指數下跌184.93點，跌幅0.44%，至42,011.59點；標普500指數下跌9.58點，跌幅0.2%，至5,699.96點；那斯達克綜合指數下跌6.65點，跌幅0.04%，至17,918.48點。

費城半導體指數上漲0.5%，輝達（NVIDIA）大漲3.4%，執行長黃仁勳接受CNBC訪問時表示，Blackwell晶片正在滿載生產，「需求達到了瘋狂程度」。台積電ADR也上漲2.1%。

最近幾天，隨著以色列和伊朗之間的緊張局勢加劇，市場大幅波動。全球基準油價布蘭特原油價格震盪走高，交易者正在評估地緣政治事件如何影響供應。布蘭特原油和西德州中質油均上漲逾5%，創下一年前以色列對哈馬斯發動戰爭初期以來的最大單日漲幅。標普500指數能源板塊上漲1.6%。

美國總統拜登周四被問到美國是否會支持以色列對伊朗石油設施的打擊時，他的回答帶來了更多不確定性，導致華爾街情緒惡化。另外，以色列軍方周四通知黎巴嫩南部20多個城鎮的居民立即撤離。

美國公債殖利率上揚，10年期美債收益率升至3.849%，周三為3.78%。美元走強，受到美國經濟強勁跡象的提振。英國央行則暗示，如果通膨繼續緩解，可能會更大幅降息，英鎊兌美元匯率重貶約1%。

美股在美國供應管理協會(ISM)調查公布後一度轉為上漲。調查顯示，9月美國服務業活動躍升至一年半以來的最高水準，進一步證明第3季經濟保持強勁。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「服務業再一次發揮了重要作用，使經濟保持強勁增長。」但他也表示，「油價已經上漲，港口罷工確實會造成一些麻煩。」

東海岸和墨西哥灣港口的工人罷工已進入第三天。摩根士丹利經濟學家表示，長期停工可能會抬高消費者物價，食品價格可能會首先做出反應。

周四公布美國上周初請失業金人數僅略有增加，但颶風海倫在美國東南部造成的破壞以及波音和港口工人罷工可能會在短期內扭曲勞動市場狀況。

周五公布的 9 月就業報告視為影響美國利率前景的關鍵。接受路透調查的經濟學家預計，就業崗位將增加 14 萬個，失業率預計將穩定在 4.2%。

「面對明天的非農就業報告，我當然感到緊張，」Peel Hunt首席經濟學家Kallum Pickering對彭博電視表示，「如果失業率上升，我不會對市場轉向押注降息50基點感到驚訝，之後就是Fed如何反應的問題了。」

50 Park Investments 執行長Adam Sarhan說：「在明天的就業報告公布之前，投資者看起來很謹慎。」他還說：「在經歷了過去兩三周的大漲之後，出現一些獲利了結也是正常的。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易者目前認為下月降息 50 個基點的可能性為 35%，低於一周前的 49%。

被稱為華爾街恐懼指數的 Cboe市場波動率指數升至 20.49，為 9 月 6 日以來的最高收盤水準。

特斯拉(Tesla)下跌3%，周三發布交車數據後繼續下跌，另有消息說資訊長Nagesh Saldi將離職。

在美國上市的中概股走勢震盪。中國政府刺激計劃引發的漲勢顯示消退跡象，阿里巴巴(Alibaba)等科技股下跌2%。

Constellation Brands 大挫4.7%，這家啤酒生產商維持了 2025 會計年度的銷售和利潤預測。