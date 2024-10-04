拜登暗示以色列將攻擊伊朗石油設施 國際油價大漲5%

美國總統拜登暗示以色列將攻擊伊朗的石油設施，帶動國際油價3日盤中大漲約5%，布蘭特原油期貨漲破每桶77美元。

倫敦布蘭特12月期貨油價跳漲4.9%至每桶77.52元，紐約西德州中級原油11月期貨也漲5.2%，報每桶73.73美元。

拜登在被問到美國是否支持以色列攻擊伊朗的石油設施時表示，「我們討論到此事」，不過他接下來表示，「我認為將會有一點（攻擊）」。

華府已明白表示支持以色列報復伊朗的飛彈攻勢，且頻繁與以色列官員討論下一步的計畫。拜登並與七大工業國（G7）其他領袖討論聯合制裁伊朗。

以色列並不考慮攻擊伊朗的核子設施，拜登也表示反對如此。

伊朗目前每天出口石油及凝結油160萬-180萬桶，其中150萬桶原油及50萬桶石油產品銷往中國大陸。Energy Aspect公司研究主管指出，若以色列攻擊伊朗煉油廠，且伊朗攻擊中東地區其他油田及煉油廠，國際油價將「盤旋升高」。

不過，由於中國大陸石油需求不強，且油國組織及夥伴國目前有每日500萬桶以上的閒置產能，因此如果伊朗的供油量遭到干擾，這些產能將足以穩定油價。