拜登暗示以色列將攻擊伊朗石油設施 國際油價大漲5%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統拜登暗示以色列將攻擊伊朗的石油設施。路透
美國總統拜登暗示以色列將攻擊伊朗的石油設施。路透

美國總統拜登暗示以色列將攻擊伊朗的石油設施，帶動國際油價3日盤中大漲約5%，布蘭特原油期貨漲破每桶77美元。

倫敦布蘭特12月期貨油價跳漲4.9%至每桶77.52元，紐約西德州中級原油11月期貨也漲5.2%，報每桶73.73美元。

拜登在被問到美國是否支持以色列攻擊伊朗的石油設施時表示，「我們討論到此事」，不過他接下來表示，「我認為將會有一點（攻擊）」。

華府已明白表示支持以色列報復伊朗的飛彈攻勢，且頻繁與以色列官員討論下一步的計畫。拜登並與七大工業國（G7）其他領袖討論聯合制裁伊朗。

以色列並不考慮攻擊伊朗的核子設施，拜登也表示反對如此。

伊朗目前每天出口石油及凝結油160萬-180萬桶，其中150萬桶原油及50萬桶石油產品銷往中國大陸。Energy Aspect公司研究主管指出，若以色列攻擊伊朗煉油廠，且伊朗攻擊中東地區其他油田及煉油廠，國際油價將「盤旋升高」。

不過，由於中國大陸石油需求不強，且油國組織及夥伴國目前有每日500萬桶以上的閒置產能，因此如果伊朗的供油量遭到干擾，這些產能將足以穩定油價。

以色列 伊朗 拜登

延伸閱讀

防阻中東大戰瀕臨失敗 美媒憂拜登栓不住以色列

零售業籲拜登動用1947年法令 勒令工人暫停罷工回崗位

內有颶風、外顧以色列 拜登焦頭爛額

晚川普兩天 拜登賀錦麗勘災海倫颶風災區

相關新聞

經濟學家羅奇：中東緊張升高將使金融市場來回拉鋸、動盪不定

經濟學家羅奇及多家金融機構專家警告，中東衝突升高，將使金融市場益發動盪，同時美國港口大罷工、本周將出爐的9月就業報告，也...

拜登暗示以色列將攻擊伊朗石油設施 國際油價大漲5%

美國總統拜登暗示以色列將攻擊伊朗的石油設施，帶動國際油價3日盤中大漲約5%，布蘭特原油期貨漲破每桶77美元。

Fed降息前景如何？周五迎來最新一塊拼圖

美國聯準會（Fed）上月一啟動降息循環就邁開大步，一口氣降利率2碼而非1碼。但諸多跡象顯示，Fed貨幣政策決定的下一步可能放慢腳步。

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

在投資人持續關注中東局勢的影響之際，美股三大指數3日早盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌178點，而輝達執行長黃仁勳Black...

周五揭曉9月非農就業 可能給美國股債市帶來「10月驚奇」？

美國9月非農就業報告訂於周五（4日）公布，可能給股市展望維持樂觀或轉趨悲觀定調。投資人將檢視最新出爐的數據，據以研判聯準...

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人 但罷工行動增添變數

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人，略高於市場預期，顯示勞動市場雖顯疲態，但企業裁員溫和，進一步降低聯準會（Fe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。