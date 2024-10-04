OPEC備用產能 可扮援軍

產業專家說，若以色列摧毀伊朗的產油設施，石油輸出國家組織（OPEC）有充足的備用產能，則以彌補伊朗損失的供應量，但若德黑蘭當局展開報復、攻擊波斯灣鄰國的設施，勢必將進一步推高油價。

伊朗1日對以色列發射數百枚飛彈，以色列總理內唐亞胡揚言報復，伊朗則威脅，若以色列報復，將嚴厲回應。新聞網站Axios報導，以色列的選項包括鎖定伊朗的石油生產設施和其他戰略地點。

伊朗是OPEC成員國，日產量約320萬桶，占全球3%產量，雖受美國制裁，今年出口量仍攀升至接近多年高點的美日170萬桶。中國大陸煉油業者是伊朗石油的最大買家。

Energy Aspects共同創辦人沈恩（Amrita Sen）說：「理論上，如果失去伊朗的全部產量，OPEC及其盟友（OPEC+）有足夠備用產能來彌補這項衝擊，但這不是我們的基本假設。」

OPEC+近年來一直在減產，以便在全球需求疲軟時支撐油價，因此擁有每日數百萬桶的備用產能。目前OPEC+的總減產量為每日586萬桶。分析師估計，沙烏地阿拉伯能提高每日產量300萬桶，阿聯能增產140萬桶。

瑞銀集團（UBS）分析師史陶諾沃表示，雖然OPEC有足夠的備用產能來彌補伊朗供應的損失，但多數備用產能位於波斯灣地區，若衝突進一步升高，這些產能就可能受影響。

石油分析師和安全專家說，以色列可能會瞄準伊朗的煉油廠和哈格島（Kharg Island）石油港，該港經手伊朗約90%的原油出口。