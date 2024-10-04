美失業略增 短期恐波動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人，略高於市場預期，顯示勞動市場雖顯疲態，但企業裁員溫和，進一步降低聯準會（Fed）11月降息2碼的機率。在海倫颶風肆虐美國東南部，以及波音與美東港口工人罷工的影響下，這項數據短期內可能劇烈波動。

美國勞工部3日公布，止於9月28日當周，初領失業救濟金人數比前一周增加6,000人至22.5萬人，略高於經濟學家預期。

最新公布的數據，反映企業並未大量裁員，符合勞動市場穩定的水準。

在惡劣天候、例如海倫颶風的影響下，未來數周請領失業補助的人數可能劇烈波動。另外，波音約3萬名技師、以及美國4.5萬名港口工人罷工，可能增添勞動市場展望的變數。

儘管罷工的勞工無法請領失業補助，但影響可能遍及相關供應鏈、及其他仰賴波音與各大港口的企業，導致雇主暫時裁員。

若波音與港口工人的罷工持續到下周之後，可能在11月初的美國總統大選前夕，對10月的非農就業報告造成負面影響。

失業 罷工 美國

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