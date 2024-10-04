胡塞擴大攻擊 紅海危機無解

路透報導，葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）已在幾個月前，對行經紅海的商船，發動「第四階段」軍事行動，攻擊範圍將擴大到無關以色列的其他國家船隻、甚至整支船隊。

路透報導，一艘希臘籍商船5月底接獲一封署名為葉門「人道行動協調中心」（HOCC）的電郵，該組織負責胡塞和商船業者間的協調事宜。電郵表示，該公司船隻違反胡塞的禁航規定，「將遭受葉門武裝組織直接攻擊」，並警告若船隻繼續「違反規定，進入以色列港口」，將全面「制裁」該公司船隊。

知情人士說，這封以英文書寫的電郵，是5月以來至少六家希臘船商所收到的十多封類似電郵的第一封，顯示胡塞開始擴大攻擊目標，鎖定與以色列關係薄弱、甚至毫無關聯的希臘商船，而且是首度威脅整支船隊。

路透指出，歐盟負責紅海護航行動、代號「盾牌」（Aspides）的海軍單位，9月初與貨運業者開會時，證實胡塞的策略已經演進。Aspides說，胡塞擴大警告整支船隊，代表該團體已在紅海開啟「第四階段」軍事行動。

路透指出，胡塞拒絕確認發送這些郵件，也未額外置評，表示為軍事機密。路透無法判定這些郵件是否也有發送給其他國家船商。