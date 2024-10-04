首相石破茂釋鴿派訊號 日圓續貶…利差交易回來了

日本首相石破茂與財金官員近來接連釋出暫緩升息的鴿派訊號，拖累日圓兌美元在2日重貶2%後，3日盤中續挫0.5%，貶破147日圓價位，並已重燃日圓的利差交易熱潮，交易人士正在重建預期日圓走貶的投機部位，分析師指出，日圓匯價面臨貶回到155日圓的風險。

日本銀行（央行）審議委員野口旭3日表示，隨著通膨率超過日銀2%目標已經兩年多，加上名目薪資上漲，日企愈來愈熱衷於以漲價轉嫁成本，但實質消費依然疲軟，顯示日本消費者在經歷20年的通縮後，仍認為物價不會大幅上漲，因此日銀必須耐心地維持寬鬆的貨幣政策，以根除公眾的物價停滯心態。

他說，「要消弭這種心態，可能要花相當長的時間」，「在那之前，日銀最重要的是要耐心維持寬鬆的貨幣環境」。野口旭立場偏鴿，7月反對升息至0.25%。

此前，石破茂表示，日本的經濟環境還沒有為進一步升息做好準備，日銀總裁植田和男也發表類似的審慎觀點，認為日銀有「充足」時間評估經濟和物價發展是否符合預期。

這些談話都強化日圓空頭的信心，日圓兌美元3日盤中應聲貶值0.5%，至147.24日圓兌1美元，市場現在預期日銀12月升息的機率約22%，低於上周的29%。交易人士也紛紛重建做空日圓的部位，並且提高了賣出日圓、買進高收益貨幣的吸引力，也就是避險基金青睞的套利交易。

交易日圓25年的ATFX全球市場公司分析師特威代爾說，利差交易正捲土重來，石破茂實際上是提供現在賣出日圓的機會。

瑞穗證券首席交易平台策略師大森翔央輝說，「單純基於現在日圓走向的動能，日圓套利可能大幅捲土重來。如果我們見到鴿派的日銀、比預期強勁的美國數據，以及中東緊張情勢推升美元，那麼日圓有貶至155日圓的風險」。RBC資本市場公司也抱持類似觀點。

不過，也有分析師審慎認為不要過度解讀石破茂的談話，特別是他缺乏對外溝通貨幣政策的經驗，而且他近期可能改選眾議院，可能只是要提高勝選機率的操作。麥格里指出，日圓匯率波動劇烈，也會削弱做空日圓的吸引力。