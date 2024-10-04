中東戰雲密布 國際油價連三漲

在以色列評估報復伊朗飛彈攻擊的選項之際，美國和七大工業國（G7）都反對以國攻擊伊朗核子設施，以色列官員透露，可能瞄準伊朗的石油生產設施和其他戰略要地，從而可能衝擊全球石油供應，激勵國際油價連續第三天走高，3日盤中續漲2%，市場也押注油價將繼續挺升。

布蘭特原油12月期貨3日一度上漲2.2%至每桶75.49美元，西德州中級原油（WTI）11月期貨也勁揚2.3%，報每桶71.73美元，但之後因利比亞恢復石油生產，限制漲幅，油價漲幅收斂至約1.5%。選擇權市場則顯示，投資人持續做多油價，布蘭特原油期貨的買權攀至歷史新高。

國際油價

以色列矢言對伊朗2日的飛彈襲擊展開報復，英國金融時報（FT）報導，以色列正在評估好幾個報復選項，包括攻擊伊朗的飛彈發射裝置或石油基礎設施，一些官員呼籲攻擊核子設施。

美國總統拜登已表示，以色列不應該以攻擊伊朗核子設施作為報復，他在與G7領袖開會後說，「我們七國都同意，以色列有權回應，但必須等比例回應」，試圖為中東緊張情勢降溫。

美國新聞網站Axios引述以色列官員的話報導，以色列可能瞄準伊朗的石油生產設施和其他戰略要地反擊。以軍3日繼續轟炸貝魯特，並繼續在黎巴嫩南部戰鬥。

RBC資本市場公司全球商品策略主管克蘿芙特指出，市場低估了伊朗石油供應的風險。伊朗目前的產量創五年新高，每天超過300萬桶，RBC的報告指出，美國的情報強調伊朗哈格島港的潛在風險，伊朗90%的原油出口都經過此處。

Rapidan能源總裁麥納利說，油市受衝擊程度，將取決於伊朗原油出口的損害，以及局勢如何升級。他估算，若伊朗有180萬桶石油無法出口，油價可能每桶上漲至少5美元。若伊朗再採取報復行動，威脅在波灣生產及流經波灣的1,300萬桶原油和500萬桶石油產品，可能使油價每桶跳漲10美元。