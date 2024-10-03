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輝達內部人大賣持股

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
輝達（NVIDIA）內部主管與董事今年來已經賣出近1,100萬股自家股票。 路透
輝達（NVIDIA）內部主管與董事今年來已經賣出近1,100萬股自家股票。 路透

輝達（NVIDIA）內部主管與董事今年來已經賣出近1,100萬股自家股票，總額逾18億美元，且即將賣出更多，數量是至少2020年股票分割之後最大。

華盛頓服務公司的數據顯示，輝達內部人士的賣股數量，與輝達股票總流通量245億股相比，雖是小巫見大巫，但時值投資人擔心輝達新一代Blackwell架構AI晶片延後推出，以及擔心全球AI相關支出能否長久之際，輝達內部人士此時出售股票，時機敏感。

今年來賣出輝達持股最多的是執行長黃仁勳。他於3月申報10b5-1售股計畫，共賣出600萬股，但這是預先決定的計畫，與相關新聞或股價變動無關。他在6月到9月中已完成計畫，共賣出約7.13億美元的股票，在此期間輝達股價下跌5%。

目前黃仁勳持有的股票總市值，仍超過1,000億美元。

但輝達內部人士還計劃賣出更多股票，包括董事史蒂文斯及寇克斯今年已分別賣出總額達3.9億及5.25億美元持股。史蒂文斯所控制的信託基金今年已先行賣出160萬股，且已申報將再賣出300萬股。

輝達今年6月以來股價震盪激烈，總市值一度超過微軟及蘋果，但之後由於投資人擔心科技巨擘對AI的資本支出動向，股價曾兩度下跌逾20%，但之後都能反彈；目前約比6月時的頂峰回檔10%。

分析家指出，儘管更多內部人士準備賣出，但這未必就被視為利空訊號。

AI 股票分割 輝達

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