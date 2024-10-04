碼頭罷工第三天…美東船隻塞港 拜登促資方提高薪資達成協議

由於美國港口勞資協商持續陷入僵局，罷工行動進入第三天，在美國主要港口外排隊進港的船隻不斷增加，美國人最愛的水果香蕉到汽車零件等各項物資，可能面臨供應短缺，在部分地區引發搶購囤貨現象。專家預期，美東塞港情形短期內難以落幕。

路透報導，Everstream分析公司的數據顯示，截至3日止，超過45艘貨櫃輪在美國東岸與墨西哥灣港口外滯留，多於罷工前周日（29日）的三艘。

美東與墨灣港口排隊概況

Everstream資深經理珊托羅表示：「許多船隻選擇繼續等待，而非主動更改航程，可能是期望罷工行動盡快獲得解決。」她說，在本周結束之前，等候的船隻數量可能倍增，塞港的情形可能要好幾周、甚至好幾個月才能緩解。

若船隻取道巴拿馬運河，改在西岸港口卸貨，將增加數千英里的航程與航運時間，進而推高運輸成本。

代表約5萬名港口工人的國際碼頭工人協會（ILA），目前還沒與港口營運商美國海事聯盟（USMX）制定談判時程，不過美國總統拜登力促USMX提高薪資以達成協議，USMX也暗示，願意展開新的談判，「我們無法在預設條件的情況下重回談判桌，但我們仍致力於誠意協商，以回應ILA的要求，並化解我們的擔憂」。

不過，部分製造商和零售商呼籲拜登援引1947年的「塔夫特–哈特利法」，勒令碼頭工人回到工作崗位，重啟自緬因州到德州、共36座港口的運作，避免對經濟造成嚴重的後果。

但拜登政府已一再表示，不會援引這條法律遏止罷工。拜登已加強對USMX施壓，要求在新冠疫情爆發後大發利市的航運業提出更誘人的條件，以達成協議。

受到碼頭工人罷工影響，美國消費者擔心未來幾周民生物資價格會再上漲，各地已出現囤積物品現象。

在社群媒體上，充斥著民眾掃光商店衛生紙和紙巾的影片，但這些產品大多數美國境內就有生產，不受港口工人罷工衝擊，CNN指出，這是新冠疫情所遺留的後遺症。

至於香蕉這種美國民眾最喜愛的水果，則真有可能陷入短缺，這種幾乎100%靠進口的水果容易腐壞，而主要進口的港口正受罷工衝擊。全美約四分之一的香蕉從德拉瓦州的威明頓港進口。