歐元區9月PMI萎縮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

最新出爐的採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月經濟景氣陷入萎縮，但降幅不似原先估計那麼深，且通膨壓力也趨緩。此外，日本服務業景氣連續第三個月擴張。

標普全球（S&P Global）與漢堡商業銀行（HCOB）聯合發布的數據顯示，歐元區9月綜合PMI從8月的51.0降至49.6，顯示整體經濟景氣陷入萎縮。這是該指數自2月來首次跌破象徵景氣榮枯分界的50，但仍顯著高於先前公布的48.9初估值。

歐元區服務業PMI從52.9滑落至51.4，也優於初估的50.5。

漢堡商業銀行經濟學家德拉魯比亞說：「乍看下，歐元區服務業似乎挺得住，仍在成長，而且景氣減緩程度還不太深。但深入一點檢視個別國家，情況就沒那麼樂觀，西班牙是例外。」

稍早公布的數據顯示，法國服務業景氣隨巴黎奧運效應消退而趨緩，德國和義大利成長則幾乎撞牆。

根據日前公布的官方數據，歐元區9月通膨率降至1.8%，低於歐洲央行（ECB）的2%目標，進一步強化ECB本月再度降息的論據。

另外，日本au Jibun銀行3日公布，日本9月服務業PMI終值為53.1，從8月的53.7降下來，儘管比初估值53.9下修，但連續第三個月高於50.0，顯示景氣持續擴張，只是步調減緩。

企業信心相對樂觀，但受製造業疲軟拖累而降至20個月低點。服務業與製造業綜合PMI降至52.0，也低於8月的52.9。

PMI 景氣 歐元區

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