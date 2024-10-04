印度出口鬆綁 米價大跌

印度局部放寬出口限制後，亞洲稻米價格周三（2日）大跌，跌幅為逾16年來最大，反映供給過剩的顧慮。

泰國稻米出口協會說，作為亞洲稻米報價基準的泰國碎米率5%白米價格2日暴跌約11%，報每噸509美元。這是2008年5月來最大跌幅，使米價摔落逾15個月來最低。

最大稻米出口國印度去年在選前實施出口限制，以阻升國內米價，亞洲米價攀升。但最近選舉落幕後，印度鬆綁一些限制，可能有助於緩和國內供應過剩，並降低印尼、塞內加爾等國的進口成本。

菲律賓、印尼及馬來西亞都是亞洲稻米的重要進口國。稻米是東南亞和非洲部分地區居民的主食，米價下滑的同時，其他主食價格卻因極端天氣影響世界各地收成而上漲。

印度去年禁止白米出口，並對印度香米出口課徵20%的關稅後，全球米價飆漲到逾15年來新高，同時也讓越南、泰國、巴基斯坦及緬甸等對手供應國能夠乘機擴大市占，利用米價高漲獲益。印度2022年的全球稻米出口市占率超過40%，出口量達到創紀錄的2,220萬噸。

印度上周調降印度香米的出口關稅到10%，接著又允許非印度香米的白米出口。