全球天然氣需求明年創高 地緣政治風險支撐價格維持高點

國際能源署（IEA）表示，今年全球天然氣消費量將攀升至創紀錄水準，隨著亞洲和歐洲爭搶海運液化天然氣（LNG）的競爭加劇，明年全球天然氣需求也將創下歷史新高。

IEA在3日發布全球天然氣安全評估（GGSR）報告指出，在經歷的今年進口下滑後，歐洲明年將需要更多LNG，「天然氣供應基本上仍吃緊，不確定性對2025年前景造成壓力」。

IEA的報告預測，今年歐洲的天然氣消費量可能比2023年下滑2%，工業需求已經恢復，但仍低於危機前的水準，而隨著再生能源的蓬勃發展，電力產業的天然氣使用量也持續下降。

IEA的預測顯示，明年歐洲仍將面臨挑戰，這個地區的消費者仍為持續上漲的能源費用所苦。儘管歐洲的天然氣價格已從2022年的危機峰價大幅回落，但仍高於歷史均價。

從烏克蘭戰爭到中東衝突升溫，不斷升高的地緣政治風險支撐了天然氣的價格和市場波動性。

不過，IEA的報告說，總體而言，今年全球天然氣消費量將攀升至創紀錄水準，並在2025年進一步擴增。預計2024年全球天然氣需求將增加2.5%以上，2025年也將有類似成長率，亞洲仍將是成長的主要推手。

IEA表示，2024-2025年北半球冬季的最大不確定性是，莫斯科和基輔之間現行的天然氣過境運輸協議將於12月底到期，如果俄羅斯停止經由烏克蘭輸送天然氣，那麼歐洲明年將需要進口更多LNG，市場供應將更緊張。

為因應這些挑戰，IEA建議改善全球LNG市場的流動性、將烏克蘭天然氣儲存系統納入全球天然氣市場，以及考慮建立自願儲備天然氣機制的可能架構，以增強天然氣機制和LNG價值鏈的彈性。

IEA能源市場與安全主任貞森惠佑（Keisuke Sadamori）表示：「我們今年和明年看到的全球天然氣需求成長，反映了市場從全球能源危機中逐漸復甦。」「但需求和供應趨勢之間的平衡很脆弱，未來波動的風險相當明顯，生產者和消費者必須密切合作，以度過這些不確定的時期，同時考慮推動乾淨能源轉型的必要性，以確保安全和永續的未來。」

IEA的報告還說，儘管全球LNG貿易有其潛在脆弱性，但2025年情況可能改變，隨著幾個大型LNG計畫在下半年投產，LNG的供應成長將加速至接近6%，其中以北美的新增產能貢獻最多。