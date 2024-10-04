英央行放鴿：更積極降息
英格蘭銀行（BoE，央行）總裁貝利在3日刊出的專訪表示，若通膨續傳利多，可能會在降息方面「更積極一點」、「更主動一點」，這席鴿派談話促使金融市場加碼押注英國央行將持續降息，英鎊匯率連續第三天下跌，對美元一度重貶1.1%至1.3117美元，英國公債也普遍上揚。
英國「衛報」3日刊出專訪貝利的內容，貝利表示，他對生活成本上升壓力緩解備感鼓舞，如果通膨續傳利多，可能會在降息方面「更積極一點」、「更主動一點」。目前英國通膨率僅略高於2%目標，央行一直密切監視服務業通膨及工資上升動向，而現在這方面的壓力也已減緩。
目前市場已充分反映英國央行將於11月降息1碼，且預期12月再降1碼的機率高達70%。交易商也預測，英國央行2025年都將再降息5碼，到明年底時利率將降到3.25%。
選擇權市場顯示，投資人做空英鎊的程度達到8月以來最高，主因美國9月民間就業數據顯示企業雇用人數增加。市場聚焦預定4日公布的美國9月就業報告，尋求聯準會（Fed）下一步降息行動的線索。
東方匯理集團G10策略主管馬林洛夫表示，貝利的談話弱化英鎊在利率面的吸引力，英鎊升值的好日子已經過去；目前英鎊仍有些超買，對美元及歐元都稍嫌偏貴。
本月初時由於歐元區景氣調查指標惡化，通膨壓力減輕，及Fed轉向寬鬆立場，市場也預期歐洲央行（ECB）將進一步降息。
另外，伊朗1日對以色列發動飛彈攻擊後，市場擔心以色列進行報復，如果伊朗的能源設施遭到攻擊，伊朗可能封鎖荷莫茲海峽。國際油價已連漲三天。
貝利表示，英國正「極度密切」觀察中東情勢發展，擔憂再度爆發石油震撼，「但我與中東地區官員談話後，獲悉各國目前都強力承諾將維持油市穩定」。
不過他也說，「必須體認到如果事態的確很糟，到某一點時情況可能失控。你必須持續觀察情勢，因為有可能出問題」。
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