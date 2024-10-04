OpenAI募資達陣估值翻倍 寫矽谷新紀錄

人工智慧（AI）巨頭OpenAI已完成規模逾66億美元的最新一輪籌資，估值增加近一倍至1,570億美元，比87%的標普500指數成分企業市值還高，也鞏固OpenAI身為全球身價數一數二未上市公司之一的地位。知情人士透露，OpenAI還要求投資人別投資其他相競爭的未上市公司，希望擋住對手「財路」。

OpenAI在2日宣布，最新一輪籌資共籌得逾66億美元，估值達到1,570億美元，遠高於OpenAI員工今年出售股時的860億美元，也超越87%的標普500指數成分企業市值，甚至締造矽谷最高紀錄，震驚矽谷。OpenAI表示，將利用籌得的資金，來推動AI研究並提高運算能力。

OpenAI這輪籌資由投資13億美元的Thrive資本公司領銜，彭博資訊、路透及華爾街日報（WSJ）都引述知情人士指出，微軟這輪再投資約7.5億美元，其他投資人包括輝達（Nvidia）、老虎全球管理（投資3.5億美元）、Altimeter資本公司、軟銀集團、阿布達比MGX、Khosla創投公司及富達管理研究公司等。查看OpenAI財務文件的最低投資為2.5億美元。

之前傳出曾洽談投資的蘋果，最終則沒有投資。

英國金融時報（FT）與WSJ都引述知情人士指出，OpenAI在這輪融資協商明確告知投資人，希望獲得「專有」（exclusive）投資，也就是要求投資人避免同時投資Anthropic或是億萬富豪馬斯克旗下xAI等競爭對手，以確保OpenAI在生成式AI領域的早期領先地位。

OpenAI這輪籌資獲得超額認購，除了彰顯投資人對該公司前景的信心，也讓OpenAI有本錢做出強勢要求。但創投公司指出，接受投資方很少堅持「專有」投資，許多主要創投公司也會分散投資。

在OpenAI討論轉型為營利公司之際，路透報導，這輪籌資是以可轉換公司債的方式投資，能否轉換為股權，取決於OpenAI能否成功轉型為營利事業。投資人也獲得一些保護條款，例如若相關調整為在兩年內執行，能夠收回資本，或是重新協商投資額，但條件還在協商中，還沒設定具體時程。

在OpenAI完成籌資的重大成功後，挑戰還在後頭：獲利與近來的人事動盪。Bullpen資本公司合夥人戴維森說，這筆投資基本上是在投資未來，但重點還是希望能賺得豐厚報酬。知情人士說，OpenAI今年營收可望達36億美元，但虧損超過50億美元，明年營收則預估將跳增到116億美元。