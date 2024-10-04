美國好市多開賣白金條塊

美國量販超市好市多（Costco）在金條熱銷後，也在官網上架銷售一英兩（盎司）的白金條塊，增添金條與銀幣之外的貴金屬產品。但專家對於購買白金條塊是否是個好投資，仍持保留態度。

美好市多在官網銷售瑞士製造、純度999.5%的一英兩白金條塊，售價1,089.99美元，限會員購買，售出後不能退貨退款，每位會員限購一次，每次購買上限為5條。在這之前，好市多販賣過的貴金屬包括24K一英兩黃金條塊和銀幣。

好市多的金條去年開賣以來，買氣十分熱絡，而且是非食品類推動銷售的一大功臣。好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）9月在財報說明會上，還特別提及黃金與珠寶的銷售，是該公司上季銷量有二位數成長的商品類別。富國銀行（Wells Fargo）分析師4月推估，好市多每月的金條銷售額上看2億美元。

好市多官網上架銷售的白金條塊，2日下午出現的資訊是暫未提供（not available）。巴隆採訪好市多，一位發言人拒絕評論。

俗稱白金的鉑不只應用於珠寶，也用於工業產品，例如房車或卡車的觸媒轉換器、醫療裝置心律調節器，以及多種家用電子產品和智慧手機。鉑也會用於化療藥物。

白金行情近來一直受到電動車普及題材的挑戰，紐約白金現貨價格3日盤中跌1.7%至每英兩985.25美元。金融業者Yeske Buie投資長阿布吉戴里指出，他寧可投資一家黃金或白金生產商的股票，也不太會去買實體金屬。

不過，許多專家都蕤貴金屬是優良的避險資產，能作為資產組合的一環，只是投資人重視黃金的程度常甚於白金。