LVMH贊助F1 簽十年協議

全球精品業龍頭酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）與一級方程式賽車（F1）達成十年贊助協議，每年贊助最多1億美元，為該集團繼今年以1.5億歐元贊助巴黎奧運後，進一步挺進體育市場的重大舉措。

明年起，LVMH旗下手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）將取代瑞士鐘表大廠勞力士（Rolex），成為F1官方計時器廠商；路易威登（Louis Vuitton）將製作F1的獎盃硬箱，而F1選手領獎時，在台上噴灑的會是酩悅（Moet & Chandon）香檳。

知情人士透露，LVMH十年前曾考慮贊助F1賽事，但當時決定並不合適。F1近年脫胎換骨，2017年被Liberty媒體公司收購後，受歡迎程度暴增。

部分原因還有，Netflix影集《飆速求生》（Drive to Survive）為F1吸引更多女性觀眾，以及較年輕且慣用社群媒體的粉絲。F1在LVMH最大市場美國的賽程由原本的每年一場，三年內增加為三場。

更重要的是，F1的明星並非製作精良的跑車，而是賽車手。

這些具備明星般笑容和超常技藝的專家，這正是F1模糊體育和娛樂界線時，所需要的推銷員。LVMH意識到這點，決定加強與F1合作。