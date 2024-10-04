豐田加碼投資美飛天計程車

經濟日報／ 編譯葉亭均易起宇／綜合外電

豐田汽車（Toyota）宣布將加碼投資美國飛天計程車業者Joby飛航公司5億美元，以協助該公司順利商業化。豐田也將把首度在美國生產電動車的時間延後至2026年，原因是調整設計和電動車銷售放緩。

豐田2日表示，加碼投資是要協助Joby的電動飛天計程車取得認證並生產，將使豐田對Joby的總投資額達到8.94億美元。這筆投資將分別在今年稍晚和明年各投入一半金額，將使豐田擁有Joby約22%在外流通股權。

Joby執行長貝維特說，正專注於明年在杜拜開始首次商用服務，計劃今年底前提高產量至每月一輛車，期盼與豐田建立起生產同盟，「以真正實現這種新的運輸模式」。

另一方面，豐田原訂明年下半年在肯塔基州工廠，開始生產一款三排座的電池驅動休旅車（SUV），但發言人2日表示，這項計畫已延後到後年才會進行。

這位發言人說，豐田仍致力於從2026年初開始在肯塔基州生產這款還沒命名的休旅車，並於同年稍晚在印第安納州工廠生產另一款純電動車，豐田計劃未來兩年在美國推出五至七款電池電動車。

美國 豐田 電動

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