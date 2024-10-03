美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

在投資人持續關注中東局勢的影響之際，美股三大指數3日早盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌178點，而輝達執行長黃仁勳Blackwell需求的樂觀發言，則激勵早盤股價大漲3%，台積電漲1.5%。

黃仁勳表示，Blackwell晶片的需求「瘋狂」，帶動輝達引領晶片股走揚，費城半導體指數漲1.7%、台積電ADR也漲1.5%。

中東局勢升溫抑制投資人信心，投資人正在觀望以色列對伊朗空襲的回應，並關注預定4日公布的9月非農就業報告。

美國勞工部3日公布，上周初領失業救濟金人數比前一周增加6,000人至22.5萬人，略高於市場預期，但符合裁員溫和的水準。摩根大通執行董事萊茵哈特說，申領失業救濟金人數仍相當低，是勞動市場的好兆頭。

道富全球市場公司總體策略主管梅特卡夫說，國際衝突已再度成為市場的催化劑，「由於市場已顯露疲態，可能面臨重新平衡的壓力，這對美股來說不是特別有利」。

里奇蒙聯準銀總裁巴爾金2日說，通膨已取得進展，勞動市場的狀況良好，但他也示警，聯準會不能太快宣稱抗通膨之戰已取得勝利。