周五揭曉9月非農就業 可能給美國股債市帶來「10月驚奇」？

美國9月非農就業報告訂於周五（4日）公布，可能給股市展望維持樂觀或轉趨悲觀定調。投資人將檢視最新出爐的數據，據以研判聯準會（Fed）降息是否已落後大勢？假如傳出就業壞消息，對股價是否也是壞消息？

MarketWatch報導，自Fed決議降息2碼（0.5個百分點）以來，美國股市與債市呈現的市場預期截然不同。

股市投資人為Fed貨幣政策轉趨寬鬆歡呼，也為經濟「軟著陸」在望喝彩。

固定收益市場則預期，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在11月決策會議上將再度降息2碼。然而，除因應衰退之外，Fed接連大幅降息的情況十分罕見。

Fed主席鮑爾在上次FOMC會後記者會上表明，Fed今後的重心將從「物價穩定」轉向「就業最大化」，在比預期溫和的8月個人消費支出（PCE）物價指數發布後尤然。

但假如就業市場情況顯著惡化呢？美股會不會因為畏懼Fed降息慢了幾拍，而開始踉蹌下跌？

截至目前為止，市場大致對Fed上月決定大步降息表示歡迎，從股價上漲顯示市場勇於承擔風險的反應，即可見一斑。

9月就業報告 可能是翻轉市場預期的「10月驚奇」

簡單說，目前的市場心理是寄望於Fed利率政策並未落後大勢，但是否果真如此，就要檢驗Fed「就業最大化」的職責履行得如何。就業市場減弱的情況穩定下來了嗎？還是會進一步減弱？

9月非農就業數據若是令人大失所望，可能變成猛然翻轉市場心理的「10月驚奇」，使市場共識從樂觀看待通膨減緩且失業率未大增的「軟著陸」成真，轉為擔心衰退在劫難逃，那麼對股價而言「壞消息就是壞消息」。

衡量美國聘僱情況的領先指標近來已減弱，但這些指標此刻正接近屢次喊「狼來了！」卻顯然都是虛驚一場的狀態。臨時工作和辭職/裁員比數據，往常是就業的先行指標。

最新的數據點來自經濟研究聯合會（Conference Board）的消費者信心調查。勞動力差異指數（表示工作機會多vs.表示工作難找的受訪者人數差距）正在惡化。

一大風險：市場共識從「軟著陸」展望變成「硬著陸」

在股市投資人似乎有點樂昏頭的此刻，周五公布的就業報告可能使股市面臨一大風險：市場共識從樂觀的「軟著陸」展望，轉向悲觀的「硬著陸」展望。

儘管分析師大多認為「軟著陸」希望濃厚，但指向「硬著陸」的數據點也俯拾即是。

隨著Fed評估利率政策的重心從物價穩定轉向就業最大化，就業市場的強健與否，將左右投資人的預期。在就業領先指標減弱之際，即將出爐的9月非農就業報告，可能攸關市場心理是否丕變。