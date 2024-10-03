美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人 但罷工行動增添變數

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人，略高於市場預期，顯示勞動市場雖顯疲態，但企業裁員溫和，進一步降低聯準會（Fed）11月降息2碼的機率。在海倫颶風肆虐美國東南部，以及波音與美東港口工人罷工的影響下，這項數據短期內可能劇烈波動。

美國勞工部3日公布，止於9月28日當周，初領失業救濟金人數比前一周增加6,000人至22.5萬人，略高於經濟學家預期。止於9月21日當周，連續申領失業救濟金的人數則持穩在183萬人。

最新公布的數據，反映企業並未大量裁員，符合勞動市場穩定的水準。

在惡劣天候、例如海倫颶風的影響下，未來數周請領失業補助的人數可能劇烈波動。另外，波音約3萬名技師、以及美國4.5萬名港口工人罷工，可能增添勞動市場展望的變數。

儘管罷工的勞工無法請領失業補助，但影響可能遍及相關供應鏈、及其他仰賴波音與各大港口的企業，導致雇主暫時裁員。

若波音與港口工人的罷工持續到下周之後，可能在11月初的美國總統大選前夕，對10月的非農就業報告造成負面影響。彭博資訊估算，若碼頭工人罷工延續兩周以上，10月就業報告的新增就業人數可能減少8萬人。

美國9月就業報告預定4日公布，經濟學家預期就業人數將再度小幅成長，失業率則保持在4.2%。聯準會（Fed）認定勞動市場風險已上升，已於9月降息2碼，市場預料Fed將於11月與12月再度降息。