快訊

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

名嘴張友驊滑倒「頭部重創無意識」送醫急救

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人 但罷工行動增添變數

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數比前一周增加6,000人，比市場預期略多。路透
美國上周初領失業救濟金人數比前一周增加6,000人，比市場預期略多。路透

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人，略高於市場預期，顯示勞動市場雖顯疲態，但企業裁員溫和，進一步降低聯準會（Fed）11月降息2碼的機率。在海倫颶風肆虐美國東南部，以及波音與美東港口工人罷工的影響下，這項數據短期內可能劇烈波動。

美國勞工部3日公布，止於9月28日當周，初領失業救濟金人數比前一周增加6,000人至22.5萬人，略高於經濟學家預期。止於9月21日當周，連續申領失業救濟金的人數則持穩在183萬人。

最新公布的數據，反映企業並未大量裁員，符合勞動市場穩定的水準。

在惡劣天候、例如海倫颶風的影響下，未來數周請領失業補助的人數可能劇烈波動。另外，波音約3萬名技師、以及美國4.5萬名港口工人罷工，可能增添勞動市場展望的變數。

儘管罷工的勞工無法請領失業補助，但影響可能遍及相關供應鏈、及其他仰賴波音與各大港口的企業，導致雇主暫時裁員。

若波音與港口工人的罷工持續到下周之後，可能在11月初的美國總統大選前夕，對10月的非農就業報告造成負面影響。彭博資訊估算，若碼頭工人罷工延續兩周以上，10月就業報告的新增就業人數可能減少8萬人。

美國9月就業報告預定4日公布，經濟學家預期就業人數將再度小幅成長，失業率則保持在4.2%。聯準會（Fed）認定勞動市場風險已上升，已於9月降息2碼，市場預料Fed將於11月與12月再度降息。

失業 罷工 美國

延伸閱讀

影／要流量不要命 美網紅颶風期間露營直播引全網罵翻

晚川普兩天 拜登賀錦麗勘災海倫颶風災區

雙橡園國慶酒會 AIT執行理事慰問台灣受颱風影響

熱帶氣旋相關長期死亡人數 每年恐高達萬人

相關新聞

經濟學家羅奇：中東緊張升高將使金融市場來回拉鋸、動盪不定

經濟學家羅奇及多家金融機構專家警告，中東衝突升高，將使金融市場益發動盪，同時美國港口大罷工、本周將出爐的9月就業報告，也...

Fed降息前景如何？周五迎來最新一塊拼圖

美國聯準會（Fed）上月一啟動降息循環就邁開大步，一口氣降利率2碼而非1碼。但諸多跡象顯示，Fed貨幣政策決定的下一步可能放慢腳步。

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

在投資人持續關注中東局勢的影響之際，美股三大指數3日早盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌178點，而輝達執行長黃仁勳Black...

周五揭曉9月非農就業 可能給美國股債市帶來「10月驚奇」？

美國9月非農就業報告訂於周五（4日）公布，可能給股市展望維持樂觀或轉趨悲觀定調。投資人將檢視最新出爐的數據，據以研判聯準...

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人 但罷工行動增添變數

美國上周初領失業救濟金人數略增6,000人，略高於市場預期，顯示勞動市場雖顯疲態，但企業裁員溫和，進一步降低聯準會（Fe...

蘋果印度供應商大火工廠部分復工 但損失規模還不明

蘋果iPhone零組件的印度供應商塔塔電機3日表示，上周末遭遇大火的印度南部泰米爾納德邦工廠，將恢復部分營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。