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大馬清真市場兵家必爭 擄獲穆斯林信任成通路推手

中央社／ 吉隆坡3日專電

穆斯林約占全球總人口1/4，具龐大商機；馬來西亞人口逾6成為穆斯林，成為競逐清真市場的兵家必爭地。台灣雖透過清真認證搶占灘頭堡，但擄獲馬來穆斯林信任才是拓展通路關鍵推手。

2024年馬來西亞國際清真展（MIHAS）9月下旬落幕，有日本、韓國、印尼、台灣、印度、新加坡、巴勒斯坦、中國等數十國參展，是東南亞地區最大的清真產業展。

馬來西亞有意利用中東杜拜作為轉口城市，讓大馬成為清真產品進出口的主要樞紐。大馬去年清真產品出口達馬幣550億令吉（約新台幣3996億8042萬元）。

台灣從2016年推動新南向等相關政策，特別著重馬來西亞、印尼等穆斯林市場。

大馬的3400萬人口逾6成是穆斯林，馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）對清真認證十分嚴格，舉凡從產地到餐桌過程都不能受到不合法物質污染。清真（Halal）認證是藉由科學化的檢測方式，確認食品是否合乎伊斯蘭教法相關規範。

乳品業者胡峰熒2日表示，台灣業者申請取得清真認證，只是拿到進入穆斯林市場的入門票，更大的挑戰關鍵仍在於能否打通市場通路，讓台灣符合清真認證產品獲得信奉伊斯蘭教的馬來社群信任。

他指出，雖然他赴大馬開疆闢土已14年，仍要與時俱進各項清真認證要求，隨時因應清真認證單位不定時查廠，確認各項細節是否符合清真規定。因此，廠房設備、員工對伊斯蘭教的認知與在職訓練，都必須完全落實於製程之中。

胡峰熒說：「拿到清真認證只是挑戰的開始，並非單純的『無豬肉、無酒精』錯誤認知。」

對於龐大的穆斯林商機，駐吉隆坡日本貿易振興機構（JETRO）主任都築佑樹今天告訴中央社，穆斯林人口不斷成長，大多數馬來西亞人對日本在東亞的形象抱持正面觀感，這看起來是很好的機會，日本企業能透過馬來西亞的穆斯林市場打開全球清真商機。

不過，清真認證與穆斯林社群資訊了解不足仍是最大挑戰。他說，日本20多年前已進入穆斯林市場，但日本中央與地方政府仍不斷讓日本公司、餐廳和飯店業者獲悉最新資訊，了解應如何申請在日本的清真認證，輔導業者更能完善符合清真認證要求。

在2024年馬來西亞國際清真展中，日本館共有28家符合清真認證業者與多達110項產品參展，特別是海鮮食品。

吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹認為，台灣如果想要打開馬來西亞清真市場，必須不間斷地透過赴吉隆坡參展，增加清真產品的品牌曝光度，發掘潛在穆斯林商機。

她指出，台灣食品業者擁有良好的食安管理品質與口碑，如輔以清真認證等優勢，將有助於台灣進軍大馬清真市場。但順利搶下灘頭堡僅是挑戰的開始，關鍵仍要打入馬來社群，藉由口碑行銷獲取馬來社群信任。

日本 穆斯林 馬來西亞

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