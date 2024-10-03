蘋果印度供應商大火工廠部分復工 但損失規模還不明

蘋果iPhone零組件的印度供應商塔塔電機3日表示，上周末遭遇大火的印度南部泰米爾納德邦工廠，將恢復部分營運。

路透報導，這場大火發生在9月28日凌晨，起火地點為這座工廠的六座廠房之一。消防和當地政府官員表示，意外發生地點為化學原料的儲藏區。

塔塔電機發言人表示：「我們計劃在今（3）日重啟這座工廠許多地區的作業。隨著我們朝向恢復全面運轉，我們所有團隊成員都將領到完整薪資。」

地方官員表示，當地政府已允許該公司重啟營運。只不過，目前地方政府和該公司都還無法確定詳細的起火原因。一名地方消防官員也說，目前損失規模還不明。

該名消防官員說：「我們只有在移除殘骸後才能了解更清楚。整座廠房已經崩塌，難以估計損失。」

路透本周稍早引述業界觀察機構和消息人士報導，這場火災可能影響蘋果iPhone在印度的生產，導致原本預估將在10月底-11月初的印度節日期間暴增的銷量受到衝擊。該工廠為蘋果iPhone背板等零件的印度唯一供應商。