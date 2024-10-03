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經濟學家羅奇：中東緊張升高將使金融市場來回拉鋸、動盪不定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
經濟學家羅奇及多家金融機構專家警告，中東衝突升高，將使金融市場益發動盪。示意圖／ingimage
經濟學家羅奇及多家金融機構專家警告，中東衝突升高，將使金融市場益發動盪。示意圖／ingimage

經濟學家羅奇及多家金融機構專家警告，中東衝突升高，將使金融市場益發動盪，同時美國港口大罷工、本周將出爐的9月就業報告，也是影響市場的關鍵因素。

國際經濟觀察家、耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員羅奇接受CNBC訪問時表示，國際金融市場正處於中東區域衝突及美國失業增加的「來回拉鋸」險境。伊朗1日以導彈攻擊以色列，使中東緊張急劇升高。以色列國防軍表示，已對黎巴嫩的真主黨目標發動新攻勢，以回應伊朗竹飛彈攻擊。

羅奇說，值此全球央行將開始放鬆貨幣政策之際，中東衝突又將平添通膨風險，使「金融市場的確不知道將轉向何處」，「我們可能看到市場動盪大幅擴大，且市場將來來回回劇烈拉鋸」。

他指出，中東緊張升高，將帶來油價及通膨上升的風險，「各國央行在規劃進一步放鬆政策的路徑時，必須再做考慮」。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國，日產量近400萬桶。西班牙國際銀行銀行首席經濟學者史丹利表示，中東最新情勢對通膨是否產生持久性影響，有待觀察，如果緊張升高，油市將受到「更重大影響」。

瑞銀資產管理公司區域性投資長鄭汪清表示，市場的「脫險」動作是否持續，繫於數項關鍵因素，其中之一是以色列如何回應，「如果只是有節制的回應，不打算使伊朗造成重大傷亡，則中東情勢可能會穩定一些，不必擔心這會引爆中東區域性的戰爭」。

投資人也將觀察本周五公布的美國9月就業報告，經濟學者預估失業率將維持在4.2%；如果失業率高於預估，可能促使聯準會加速降息，以確保經濟能夠軟著陸。

另一項可能衝擊美國經濟的因素，則是從10月1日起美國東岸各大港口的罷工事件將持續多久。罷工將干擾全球供應鏈，持續愈久，對經濟的傷害就愈大。

中東 美國

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