印度鬆綁出口限制 米價跌幅16年來最大
印度局部放寬出口限制後，亞洲稻米價格周三（2日）大跌，跌幅為逾16年來最大，反映供給過剩的顧慮。
泰國稻米出口協會說，作為亞洲稻米報價基準的泰國碎米率5％白米價格2日暴跌約11%，報每噸509美元。這是2008年5月來最大跌幅，使米價摔落逾15個月來最低。
最大稻米出口國印度去年在選前實施出口限制，以阻升國內米價，米價隨上漲。但最近選舉落幕後，印度鬆綁一些限制，可能有助於緩和國內供應過剩，並降低印尼、塞內加爾等國的進口成本。
稻米是東南亞和非洲部分地區居民的主食，米價下滑的同時，其他主食價格卻因極端天氣影響世界各地收成而上漲。
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