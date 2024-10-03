美東碼頭罷工第2天 拜登政府籲儘快重啟勞資談判
美國東岸碼頭工人罷工今天進入第2天，更多勞工團體對這項行動表示支持。拜登政府則呼籲資方提出更優渥的薪酬條件，以在總統大選登場數週前終結這項影響深遠的罷工行動。
法新社報導，加入「國際碼頭工人協會」（International Longshoremen's Association，ILA）的約4萬5000名勞工因未能與代表航運業者及碼頭營運商的「美國海運聯盟」（United States Maritime Alliance，USMX）達成新的勞資協議，於當地時間1日凌晨展開近50年來首次大規模罷工，導致全美約半數海運業務停擺。
美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，這場罷工有望很快落幕。他認為港務及船務公司賺取「令人難以置信」的獲利後，必須開出更優渥的薪酬條件。
東岸主要港口和墨西哥灣沿岸港口發動罷工後，布塔朱吉今天接受美國財經媒體CNBC訪問時指出：「實際上，我們認為（勞資）雙方在經濟層面上的歧見可能沒有他們所想像的這麼大。」
布塔朱吉指出：「他們需要回到談判桌上，設法解決問題、達成協議，並讓這些港口恢復正常運作。」
不過，ILA發言人今天下午表示，尚未收到資方的談判相關消息。工會高層已前往現場參與罷工糾察任務，「國際運輸工人工會」（Teamsters Union）的部分成員也加入罷工行動。
USMX今天稍晚表示，希望很快就能重啟勞資談判。
美國總統拜登（Joe Biden）領導的政府已表明不打算介入罷工行動，拜登本人則強調「集體談判權」的重要性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言