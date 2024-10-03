美東碼頭罷工第2天 拜登政府籲儘快重啟勞資談判

美國東岸碼頭工人罷工今天進入第2天，更多勞工團體對這項行動表示支持。拜登政府則呼籲資方提出更優渥的薪酬條件，以在總統大選登場數週前終結這項影響深遠的罷工行動。

法新社報導，加入「國際碼頭工人協會」（International Longshoremen's Association，ILA）的約4萬5000名勞工因未能與代表航運業者及碼頭營運商的「美國海運聯盟」（United States Maritime Alliance，USMX）達成新的勞資協議，於當地時間1日凌晨展開近50年來首次大規模罷工，導致全美約半數海運業務停擺。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，這場罷工有望很快落幕。他認為港務及船務公司賺取「令人難以置信」的獲利後，必須開出更優渥的薪酬條件。

東岸主要港口和墨西哥灣沿岸港口發動罷工後，布塔朱吉今天接受美國財經媒體CNBC訪問時指出：「實際上，我們認為（勞資）雙方在經濟層面上的歧見可能沒有他們所想像的這麼大。」

布塔朱吉指出：「他們需要回到談判桌上，設法解決問題、達成協議，並讓這些港口恢復正常運作。」

不過，ILA發言人今天下午表示，尚未收到資方的談判相關消息。工會高層已前往現場參與罷工糾察任務，「國際運輸工人工會」（Teamsters Union）的部分成員也加入罷工行動。

USMX今天稍晚表示，希望很快就能重啟勞資談判。

美國總統拜登（Joe Biden）領導的政府已表明不打算介入罷工行動，拜登本人則強調「集體談判權」的重要性。