選股有AI那股票分析師怎麼辦？ 學習「這招」可保飯碗

人工智慧（AI）可能改造數百萬計的白領工作，股票分析師也不例外。在這個AI也能選股的時代，憂慮飯碗不保的分析師該如何化危機為轉機？

道瓊社報導，華爾街運用電腦程式模型挑選股票的作法已行之數十年，但有別於前的是，機器學習（machine learning）模型無需明確的程式指令也能學習，已讓股票分析師感受到空前危機。

但喬治亞州立大學、路易斯安納州立大學和哥倫比亞大學研究員在最新發表學術論文中指出，AI技術一日千里，對股票分析人員也帶來好消息，因為AI縱使能在一些情況下打敗真人，但最佳選股方式應是「人+機器」的組合，好比下西洋棋，電腦終究會發展出擊敗最佳棋手的能力，但監看電腦模型的頂尖棋手更是無可匹敵。

這群研究員發現，AI分析師最擅長的，是需要過濾海量數據的股票分析，在這方面分析人員顯然相形見絀。作者寫道：「AI在處理資訊方面享有明顯優勢，所以一旦涉及大量的資訊，更可能勝過分析人員。」

對照下，真人分析師最占優勢的地方，是分析小型公司和採行「輕資產商業模式」的企業，例如擁有寶貴無形資產的公司。有關這兩類公司的詳實資訊難以取得，所以能挖掘到的人將占上風。

真人分析師在另一領域也占優勢：分析從事困頓產業的公司。這是因為電腦模型「欠缺推理功能，因此無法從發生頻率低的事件有效學習。」

但最佳結果還是「人+機器」的選股方式。有血有肉的分析師，加上AI輔助，還是能擊敗純機器的模型。所以，股票分析師必須學習調整工作方式，但至少目前還不必太擔心自己被AI取代。