歐盟對中電動車加稅案 蕭茲：應持續談判解決爭端

歐盟預計對是否增加中國進口電動車關稅的「反補貼」案投票，德國總理蕭茲在一場演說中表示，各國應持續與中國談判，回到全球貿易框架，透過世界貿易組織（WTO）來解決爭端，指出關稅戰「對誰都無益」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年發動對中國進口電動車「反補貼」（anti-subsidy）調查案，指控中國政府大規模補貼其電動車產業，導致市場競爭不公平，提議對中國電動車進口徵收高達35%額外關稅。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於10月2日參加德國外貿和批發商協會（BGA）75週年慶祝活動時，對此事發表看法。他表示，儘管中國價格低廉電動車對歐洲汽車產業構成挑戰，歐盟仍應謹慎反應，確保決議不會損害自身利益，以免「傷敵一千，自損八百」。

蕭茲認為，與中國持續對話和談判才是解決問題根本之道，指出歐盟應回到國際機構如世界貿易組織來處理爭端，「我們必須讓WTO重新發揮作用，讓貿易爭端的仲裁機制恢復，這樣就不用依靠關稅壁壘來解決問題」。

德國是全球化程度最高的經濟體之一，同時也受全球貿易限制影響最嚴重的國家，蕭茲警告，加大關稅障礙將導致世界貿易碎片化，如演變成貿易戰，將損害德國經濟。

綠黨籍聯邦經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也對加徵關稅持保留態度，他在同場活動受訪時表示，與其設立關稅壁壘來保護市場，不如專注提升德國自身的核心競爭力。

哈柏克指出，關稅只會暫時阻止外來競爭，治標不治本。德國政府當務之急是強化既有優勢，加強可再生能源、減少對外部供應鏈依賴，並支持企業投入更多創新與研發，才有助德國汽車產業脫離電動車競爭力不足的困境。

目前福斯汽車（Volkswagen）、BMW和德國汽車工業協會（VDA）等汽車產業界龍頭與代表，也持續向德國政府施加壓力，警告歐盟若通過對中國電動車加稅，恐將引起中國報復，若中國因此提高對歐盟電動車製造關鍵原料和電池價格，將對德國汽車產業產生衝擊。