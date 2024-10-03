選前抱現金度過波動期？歷史數據曝美股美債選舉前後表現

投資專家表示，美國總統大選下月5日即將登場，投資人宜準備好面臨一段波動加劇時期，但此刻抱牢相當於現金的短期國庫券並非良策，過往經驗顯示報酬率欠佳。

MarketWatch報導，資產管理公司Nuveen全球投資團隊發布第4季展望報告說：「隨著焦點轉向美國選舉，投資人應準備因應波動加劇和各式各樣的政策改變。」他們並提醒投資人「也該趁此機會撤出現金」。

Nuveen分析美國過去七個選舉周期的資料發現，在選前及選後六個月期間，被視為現金的1至3個月期美國國庫券，投資報酬率「大幅」落後，不如許多固定收益投資工具和股票的平均報酬率。

這份報告附的圖表顯示，美國大選前六個月，固定收益投資表現最佳的是高收益市政債，報酬率超過3%，其次依序是投資級市政債、整體債市、高收益公司債、1至3個月期美國國庫券（報酬率僅約1%），優先證券（preferred securities）。美國小型股選前半年表現略優於大型股，但報酬率都不高於3%。

在選後六個月，固定收益市場表現最佳的是報酬率約7%的高收益公司債，其次依序是高收益市政債、投資級市政債、整體債市、優先證券，1至3個月期美國國庫券（報酬率僅約1%）敬陪末座。選後六個月期間，美國小型股以超過10%的報酬率，領先大型股的將近8%。

今年來美股標普500指數漲幅約20%，美國債市也普遍大漲了一波。例如，持有大量美國投資級債券的iShares美國核心綜合債券ETF（AGG），2024年迄今的總回報率已達到4.6%。

美國3個月期國庫券目前殖利率在4.594%上下，但若聯準會（Fed）如華爾街預期持續調降利率，到年底前可能進一步走低。

Fed上月決定啟動降息循環，主席鮑爾指出，基於美國通膨率已大幅下滑，為了讓勞動市場維持穩健，貨幣政策重新校準，此其時矣。