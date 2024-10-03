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港媒：德國外相月內訪問中國 議題包括電動車

中央社／ 香港3日電

據報導，德國外相貝爾伯克（Annalena Baerbock）將在本月訪問中國，討論議題廣泛，包括歐盟決定向中國電動車課徵關稅等。

英文南華早報今天在報導中表示，正當俄烏戰爭和中東衝突緊急關頭之際，貝爾伯克預定本月內訪問中國。

報導表示，一個消息來源證實貝爾伯克將於本月內某個時間訪問中國，但拒絕透露具體時間。

另一個消息來源表示，這次貝爾伯克訪問中國將會有很多議題討論，包括歐盟準備向中國電動車課徵38%以上關稅，又指雙方都需要就各種問題表達看法。

報導指出，對於烏克蘭來說，貝爾伯克此時訪問中國也是十分具關鍵性，因為基輔正遊說華盛頓接納其在戰爭中獲勝的計畫，以及在美國總統大選前尋求美方快速援助。

此外，貝爾伯克此時前往中國也正是以色列和伊朗的緊張關係升級之時，德黑蘭近日向以色列發射了超過180枚飛彈。

報導表示，在中美激烈競爭之下，中國和伊朗關係近幾年變好。

伊朗 俄烏戰爭 電動

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