降低研發風險兼易取得 公務飛機搖身成軍用新寵

曾為政商名流、影藝與運動明星身分象徵的私人公務機，如今已成各國軍方新寵，越來越多國家的軍方拿公務機改裝成電偵、預警機來用。

美國Axios新聞網報導，如同烏克蘭利用從網路等一切管道所能取得的零件打造無人機生產線，如今更多軍方買家看中日常商用管道即能取得的載台，克服供應鏈乃至繁文縟節等難題。

美國陸軍今年8月選中內華達山脈公司（SierraNevada Corporation,美國電子系統和系統集成供應商）主責「高精確偵測及運用系統」（HADES）。後者是美國陸軍老舊情報、電監、偵察機隊大翻新計畫的一環。

HADES計畫的骨幹正是龐巴迪（Bombardier）公司的Global 6500機型。直接拿這款商用公務機改裝成軍用偵察機，可省去動輒10年起跳的載台研發時間，有時研發專項還會無疾而終讓經費付諸流水。

以龐巴迪公務機作為載台的軍用項目，除美國陸軍高精確偵測及運用系統，還包含美國空軍的「戰場空中通連結點」（BACN,簡言之即空中WiFi系統）、瑞典防務集團紳寶（Saab）的全球之眼（GlobalEye）預警機，以及德國空軍「飛馬座」（Pegasus）信號情報電偵機。

技術更新迭代和戰場演變日益快速，讓各國軍隊必須開始依賴商業、有別傳統流路的供應商。

龐巴迪公司防務部門的副總裁派屈克（StevePatrick）說：「我們力求呈現產品並非單一功能，而是像瑞士刀般擁有多種不同能力應付需求演變。」

他表示，既有的生產線與營運賦予公務機爭取軍用訂單的優勢，公司在滿足各方需求上毫無問題，「不需另外搞全新的生產線來接單」。