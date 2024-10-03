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日圓將回貶至155？石破茂一句話為日圓套利交易開綠燈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
分析師說，日圓匯價面臨貶回到155日圓的風險。
分析師說，日圓匯價面臨貶回到155日圓的風險。

以日圓進行的利差交易又重返投資人關注範圍。隨著日本新首相石破茂表示經濟還沒為進一步升息做好準備，交易人士正重新押注預期日圓走貶的投機部位。分析師說，日圓匯價面臨貶回到155的風險

包括RBC Capital Markets和瑞穗證券都認為日圓匯率有貶回至150-155日圓兌1美元的風險，這提高了賣出日圓、買進具風險高收益資產的吸引力，也就是避險基金青睞的套利交易。

交易日圓長達25年的ATFX Global Markets分析師特威代爾表示：「又捲土重來了。這位新首相實際上給我們機會，在現在賣出日圓。」

日圓周三（2日）重貶逾2%，因石破茂的一句話，令投資人措手不及，市場原先認為石破茂支持日本緊縮貨幣政策。交換合約交易者現在預期日銀（央行）12月升息的機率約22%，低於先前預估的26%，這也讓交易人士有新的動力賣出日圓。

最新發展也讓市場聚焦日本規模4.4兆美元的海外資產，以及日銀有可能放慢升息步調會如何影響資金流回本國。雖然一些人士主張，這些投資代表巨大的套利交易，但這些部位通常是做長線，且和投機部位不同。

瑞穗證券首席交易平台策略師大森翔央輝表示：「單純基於現在日圓走向的動能，日圓套利可能大幅捲土重來。如果我們見到鴿派的日銀、美國數據比預期強勁，以及中東緊張情勢推升美元，那麼日圓有貶至155的風險。」

日圓3日盤中一度貶至147.24日圓兌1美元，是8月20日來最弱。

其他分析師則主張，日圓貶值可能只是短暫走勢。

石破茂異常發出直接警告的時間點，是10月27日舉行國會改選之前，可能反映出一些欠缺與市場溝通的經驗。NLI研究所等機構推測，這可能是一種提高勝選的操作。這種說法可能會讓日圓多頭派安心，認為日圓的走貶僅是暫時。

另據麥格里銀行的說法，進一步削弱放空日圓吸引力的因素，是日圓匯率波動劇烈。在過去三個月，日圓曾經貶值至1161.95日圓的30多年低點，上月則升到140日圓左右。

日本 石破茂 風險

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