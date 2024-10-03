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涉新疆強迫勞動 美國禁止進口名單增列2家中企

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國國土安全部今天宣布，一家鋼鐵廠及一家代糖製造商被列入使用新疆強迫勞動的中國企業黑名單，禁止其產品進口美國。

美聯社報導，美國國土安全部表示，被指控使用新疆強迫勞動或採購與強迫勞動有關材料的公司，自2022年6月以來已增至75家。

這次新上榜的中國企業為寶武集團新疆八一鋼鐵有限公司和常州光輝食品添加劑有限公司。

美國國土安全部表示，這一舉措是根據「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor PreventionAct），這是美國執法部門首次將總部設在中國的鋼鐵公司或代糖製造商列為打擊目標。

美國擴大範圍打擊侵犯人權相關產品，以防止這些產品進入美國。

有關執法範圍，最初是鎖定太陽能產品、番茄、棉花和服飾，但過去幾個月來，美國政府陸續確認新的打擊對象，包括鋁和海鮮。

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