AI投資數千億恐打水漂？麻省理工經濟學教授預測熱潮後的三種情境

OpenAI 2日宣布完成最新一輪融資，募得66億美元，公司估值來到1570億美元；參與者包括輝達、微軟。麻省理工學院（MIT）一位經濟學家則表示，科技業砸數千億美元投資AI基礎設施，但這些大筆資金多半將付諸流水。這是為什麼？

MIT應用經濟學教授阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）接受彭博訪問表示，圍繞著AI的炒作可能無法滿足崇高的期待，「將會浪費大量金錢」。

阿傑姆奧盧估計，未來10年內，只有5%的工作適合被AI取代或重度仰賴其協助。

這代表，預期AI引發的巨大效率和生產力提升所帶來的經濟效益，可能不會實現，至少在很長一段時間內是如此。「你不可能從那5%中產生經濟革命。」阿傑姆奧盧說。

主要擔憂之一是，像微軟、亞馬遜和Meta平台這些雲端巨頭，在輝達AI晶片上的巨額投資，可能不會帶來相應的營收激增。

如果投資人開始仔細審視這些投資的利潤率和預期回報時間，終會導致AI熱潮突然降溫。阿傑姆奧盧最終認為，AI熱潮有三種可能的發展情境，而且都不算太樂觀：

1. 最樂觀的情況是，AI熱潮降溫，部分技術獲得實際應用與推廣。

2. AI熱潮持續至2025年，最終導致科技股崩盤，情況類似千禧年「網路泡沫」。在這種情況下，投資人與科技業主管將對AI幻滅，從而出現「AI春天之後迎來寒冬」的局面。

3. AI熱潮延續更多年，企業紛紛用AI取代人類工作，卻「不知該拿它怎麼辦」。當企業最終發現這項技術無法如期運作時，科技公司將被迫手忙腳亂地重新聘用員工。

阿傑姆奧盧認為，最有可能是第2與第3種情境的結合，直言「當炒作加劇，跌落不太可能會是軟著陸」。

儘管對ChatGPT這些大型語言模型的能力印象深刻，但阿傑姆奧盧認為，由於可靠度問題，它們在很長一段時間都無法取代人類在職場的地位。

「你需要非常可靠的資訊，或是讓這些模型準確執行過去由人類完成某些步驟的能力，」阿傑姆奧盧說，「它們在某些領域，例如程式設計，在人力監督下能做到這點，但多數情況下無法做到。這讓我們清楚看見當前的現實」。