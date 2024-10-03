巴菲特賣不停 再賣美銀3.38億美元股票 持股占比降至10.2%

「股神」巴菲特旗下波克夏公司減持美國銀行（BofA）股票的速度連續第三波放緩，出售價格也降至自他7月中旬開始大舉減持以來的最低水準。現在，波克夏在美銀的持股占比已經降至10.2%。

根據周三申報的資料，波克夏公司本周賣出價值3.38億美元的美銀股票，周二和周三的平均減持價格為每股39.4美元。這已經是波克夏第13波減持，在過去幾個月，每一輪（通常為期三天）減持規模平均約為7.5億美元。

今年94歲的巴菲特沒有說明他為何減持美銀股權，波克夏目前仍是美銀的最大股東，仍持有10.2%股份，價值超過310億美元。

然而，一旦波克夏在美銀的持股占比降至10%門檻以下，若有任何持股變動，就不須再向美國證管會（SEC）提交報告。

自從波克夏7月開始賣出美銀股票以來，美銀股價已下跌約10%，此後一直落後於一些同業。