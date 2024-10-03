豐田延後首度在美生產電動車至2026年 因EV銷售減緩

豐田汽車（Toyota）正把首度在美國生產電動車的時間延後至2026年，理由是調整設計且電動車銷售放緩。不過豐田表示，計劃未來兩年內，在美國銷售多達七款的全電動車。

豐田原定明年在肯塔基州喬治城的一座組裝廠開始生產三排座位、電池驅動休旅車（SUV），不過，一名發言人2日表示，該計畫已延後數月，要到隔年才會進行。

這位發言人說，豐田仍致力於從2026年初開始在肯塔基州生產這款還沒命名的休旅車，並且同年稍後在印第安納州普林斯頓的一座工廠生產另一款全電動車。

在豐田規劃要讓在美銷售的電動車款從當前的兩款拓展至多達七款之際，正值電動車需求放緩。至於豐田打算在美國大推電動車款，是要協助推動該公司2026年前在全球銷售150萬輛電動車的目標。為了達到該目標，豐田正在北卡羅來納州興建鋰電池工廠，預期2025年投產。

在2月，豐田表示將支出13億美元改造肯塔基廠以生產電動車，接著在4月宣布投資14億美元在印第安納廠，以生產第二款電動車。

日經最早報導這項消息，同時也報導豐田取消了要在2030年前於北美生產Lexus品牌休旅車的計畫。