黃金熱銷後 好市多開賣白金條！限定會員只能買一次

美國量販超市好市多（Costco）賣貴金屬賣出興趣，在黃金熱銷後，現在在官網上架銷售一英兩（盎司）的白金條塊。

道瓊社發出的巴隆周刊報導，美國好市多在官網上貼出銷售瑞士製造的一英兩白金條塊，售價1,089.99美元。在這之前，好市多販賣過的貴金屬包括24K一英兩黃金條塊和銀幣。

金條自去年開賣以來一直賣光光，而且是非食品類推動銷售的一大功臣。好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）上個月在財報說明會上特別提及黃金與珠寶的銷售，是公司上季銷量有兩位數成長的商品類別。

好市多官網上標示，純度999.5%的白金條，限會員購買，售出後不能退貨退款，每一位會員限購一次，每次購買上限為5條。目前好市多會員年費65美元起跳。

上架銷售的白金條塊，在周三（2日）下午出現的資訊是暫未提供（not available）。巴隆採訪好市多，一位發言人拒絕評論。

俗稱白金的鉑，不只應用於珠寶，工業產品也會用到，例如房車或卡車的觸媒轉換器、醫療裝置心律調節器，以及多種家用電子產品和智慧手機。鉑也會用於化療藥物。

白金近來一直都不是吸引目光的貴金屬。以周三（2日）最活躍的白金期貨價格為例，雖然收漲1.6%報每英兩1,016.80美元，但過去一年間，漲幅只有14.7%。相對地，黃金過去12個月大漲了44.5%，交易最活絡的黃金期貨價格周三已漲至每英兩2,669.70美元。

好市多去年8月開始賣黃金條塊，富國銀行分析師今年4月時估計，好市多一個月可以賣出價值2億美元的金條。現在金條標價為2,699.99美元，但是商品顯示售完沒有庫存。